Rangers dejan tendidos a Atléticos con jonrón de 3 carreras de Jung en la 10ma para ganar 6-4

Josh Jung, segundo desde la izquierda, de los Rangers de Texas, celebra con Carson Kelly (18) y sus demás compañeros después de disparar jonrón de tres carreras en la 10ma entrada del juego de béisbol en contra de los Atléticos de Oakland, el domingo 1 de septiembre de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.