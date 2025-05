Ramírez conecta HR, Allen lanza seis y Guardianes blanquean 2-0 a Cerveceros por 2ª noche

José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, corre las bases después de conectar un jonrón solitario ante el lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Quinn Priester, durante la primera entrada de un juego de béisbol, el martes 13 de mayo de 2025, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.