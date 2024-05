Ramírez aporta 2 jonrones y Guardianes pegan 3 seguidos para derrotar a Angelinos

El dominicano José Ramírez (centro), de los Guardianes de Cleveland, recibe la felicitación del venezolano Andrés Giménez tras conectar un jonrón de dos carreras en el cuarto inning del duelo ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 24 de mayo de 2024 (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.