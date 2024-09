Raley guía a Marineros a doble remontada y a triunfo 7-6 ante Atléticos en 10 innings

Leo Rivas, izquierda, de los Marineros de Seattle, anota carrera mientras el receptor de los Atléticos de Oakland, Shea Langeliers, intenta retirarlo con un toque en la décima entrada del juego de béisbol del sábado 28 de septiembre de 2024, en Seattle. Los Marineros ganaron 7-6. (AP Foto/John Froschauer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved