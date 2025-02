Raiders recontratan al safety agente libre Isaiah Pola-Mao

ARCHIVO - Foto de 5 de enero del 2025, el safety de los Raiders de Las Vegas Isaiah Pola-Mao en el campo para el encuentro ante los Chargers de Los Ángeles. El lunes 24 de febrero del 2025, Pola-Mao vuelve a firmar con los Raiders. (AP Foto/Abbie Parr, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved