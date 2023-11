Raiders despiden ahora al coordinador ofensivo Mick Lombardi, dice Fuente de AP

ARCHIVO- El coordinador ofensivo de los Raiders Mick Lombardi reacciona después de un pase interceptado al quarterback Aidan O'Connell por parte de Asante Samuel Jr., de los Chargers de Los Ángeles, en el juego de la NFL el domingo 1 de octubre de 2023, en Inglewood, California. Los Raiders despidieron a Mick Lombardi el miércoles 1 de noviembre, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del tema. La salida de Lombardi se da después de la salida del coach Josh McDaniels y el gerente general Dave Ziegler. (AP Foto/Ryan Sun, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved