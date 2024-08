Raiders aún no deciden su quarterback titular previo al inicio de pretemporada en Minnesota

El quarterback de los Raiders de Las Vegas, Gardner Minshew (15) mira a quien lanzar durante el campamento de entrenamiento de fútbol americano de la NFL, en el Complejo Deportivo Jack R. Hammett en Costa Mesa, California, el martes 30 de junio de 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved