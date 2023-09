Putellas dice que el fútbol femenino en España ha dado un punto de inflexión

Indicó que espera que el Consejo Superior de Deportes de España eventualmente haga público el acuerdo, pero que también incluyó el compromiso por escrito de la RFEF de reescribir los protocolos de discriminación.

“Si esto hace más fácil para que las mujeres vean el ejemplo de lo que le sucedió a nuestra compañera entonces tiene que valer la pena”, advirtió Alexia. “Tras todo lo que sufrimos y Jenni, quien ha sufrido más”.

También podría llevar a otros cambios personales, aunque ni Putellas ni Paredes mencionaron cuáles son. Tras la larga reunión, la RFEF despidió al secretario general Andreu Camps, quien era considerado cercano a Rubiales. Las jugadoras habían pedido anteriormente cambios en otros departamentos de la RFEF para remover a cualquiera que haya “incitado, cubierto o aplaudido” los actos y actitudes sexistas, así como que la renuncia del presidente interino Pedro Rocha.

Montsé Tomé, la nueva entrenadora, habló en la conferencia de prensa antes de las jugadoras.

Tomé, quien reemplazó al despedido Jorge Vilda, está bajo la lupa tras llamar a jugadoras, incluyendo a Alexia, Paredes y otras 13 campeonas del mundo, a pesar de que habían dicho claramente que no jugarían hasta que la Federación aplicara las reformas.

Cuando le preguntaron sobre los reportes de la televisora estatal RTVE de que Tomé estaba en peligro de ser despedida tras el partido de la próxima semana ante Suiza, respondió que ella sólo quiere centrarse en lo deportivo.

“Todo lo que ha salido de que las jugadoras no nos quieren no lo siento y no lo he oído de ellas”, dijo Tomé.

Posteriormente, Putellas indicó que las jugadoras no habían pedido que despidieran a Tomé o Vilda, su predecesor.

Las jugadoras acudieron a la concentración el martes en Valencia, pero se requirió que el gobierno español mediara personalmente entre la federación y las jugadoras para que se quedaran. Dos jugadoras se fueron después de que aseguraron que no recibirían ningún castigo con una multa o veto de sus clubes, como aplicaría de acuerdo con la legislación deportiva de España.

FUENTE: Associated Press