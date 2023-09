Puerto Rico derrota a Dominicana al abrir 2da ronda; EEUU y Eslovania avanzan a cuartos

Los jugadores de Letonia celebras tras vencer a España en el primer encuentro de la segunda ronda de la Copa Mundial de baloncesto el viernes 1 de febrero del 2023. (AP Foto/Achmad Ibrahim) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Puerto Rico celebra tras vencer a República Dominicana en el primer duelo de la segunda ronda de la Copa Mundial de baloncesto el viernes primero de septiembre del 2023. (AP Foto/Aaron Favila)

El base de Eslovenia Luka Doncic celebra con su compañero Mike Tobey al vencer a Australia en la segunda ronda de la Copa Mundial de baloncesto el viernes 1 de septiembre del 2023. (AP Foto/Hiro Komae)

El delantero letón Davis Bertans reacciona tras anotar en el encuentro de segunda ronda de la Copa Mundial de baloncesto ante España el viernes 1 de septiembre del 2023. (AP Foto/Achmad Ibrahim)