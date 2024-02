PSG deberá decidir si le da descanso a Mbappé el sábado y lo guarda para la Liga de Campeones

Kylian Mbappe, jugador del Paris Saint-Germain, posa al llegar a la cena de Estado con el presidente Emmanuel Macron y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani en el Palacio del Eliseo el martes 27 de febrero del 2024. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.