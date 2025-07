Prime Video presenta caras conocidas y nuevas voces en la cobertura de la NBA

ARCHIVO - El comentarista de los Nets de Brooklyn, Ian Eagle, al centro, saluda a la multitud mientras el CEO de los Nets, Brett Yormark, a la izquierda, aplaude durante una ceremonia en honor a los 25 años de carrera de Eagle en la transmisión de un partido de baloncesto de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, el 21 de febrero de 2019, en Nueva York. La esposa de Eagle, Amy, está a la derecha. (AP Photo/Kathy Willens, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.