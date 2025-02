Popovich confirma que no regresará con los Spurs esta temporada, pero quiere volver en el futuro

ARCHIVO - Foto del 5 de marzo del 2024, el entrenador de los Spurs de San Antonio Gregg Popovich le grita al oficial Josh Tiven tras no marcar una falta en el encuentro ante los Rockets de Houston. El jueves 27 de febrero del 2025, Popovich anuncia que no volverá a entrenar esta temporada. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.