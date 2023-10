Policía noruega investiga acusaciones de abuso de los hermanos Ingebrigtsen contra su padre

ARCHIVO - Foto del 8 de septiembre del 2023, el noruego Jakob Ingebrigtsen cruza la línea de meta tras ganar los 2.000 metros y establecer un nuevo récord mundial en la Liga Diamante. El 26 de octubre del 2023, la policía noruega investiga las acusaciones de los hermanos Ingebrigtsen contra su padre. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved