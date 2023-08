Policía de Chicago investiga tiroteo en partido de Medias Blancas en su estadio

Un mensaje en el videomarcador del estadio Guaranteed Rate Field anuncia la cancelación del concierto que debían ofrecer Vanilla Ice, Tone Loc y Rob Base tras un partido de béisbol entre los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland, el 25 de agosto de 2023, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved