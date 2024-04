Polanco y Urías suenan cuadrangulares para que Marineros venzan 5-3 a Cerveceros

El dominicano de los Marineros de Seattle Julio Rodríguez (derecha) celebra junto a J.P. Crawford (3) y su compatriota Jorge Polanco (7) luego del triunfo sobre los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 6 de abril de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.