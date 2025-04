Polanco conecta dos jonrones y Mariners aplastan 14-0 a Marlins

Jorge Polanco, de los Marineros de Seattle, anota con un elevado de sacrificio de Luke Raley mientras el receptor de los Marlins de Miami, Agustín Ramírez, mira hacia los jardines durante la segunda entrada de un juego de béisbol el sábado 26 de abril de 2025, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.