¿Podrá alcanzar la gloria el Inter al ganar la Liga de Campeones al PSG y retener a Inzaghi?

Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, observa el entrenamiento mientras Hakan Calhanoglu, centro, y su compañero Marcus Thuram realizan ejercicios en el Dia de Medios de la Liga de Campeones previo a la Final que se jugará el sábado contra el PSG, en la sede de entrenamiento del Inter, en Appiano Gentile, Italia, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved