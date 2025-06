Pochettino habla de negativa para que Pulisic jugara amistosos: 'soy el entrenador, no un maniquí'

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

"Los jugadores no necesitan entender o no entender", respondió Pochettino el sábado. "Los jugadores necesitan escuchar y ceñirse a nuestro plan. No pueden dictar el plan. Porque si no, OK, invertimos los papeles —los intercambiamos, ¿no? Eso es obvio... Lo más importante es que explicamos por qué decidimos no incluirlo en los dos partidos amistosos. Y luego, si tenés algunos problemas, no, no es mi problema entenderlos".