Plesac lanza 6 innings en su debut con Angelinos y Neto pega jonrón en triunfo 5-3 sobre Cerveceros

De izquierda a derecha, el segunda base de los Angelinos de Los Ángeles, Brandon Drury, el campocorto Zach Neto y el jardinero derecho Jo Adell celebran después de la victoria de su equipo contra los Cerveceros de Milwaukee el lunes 17 de junio de 2024, en Anaheim, California (AP Foto/Ryan Sun) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved