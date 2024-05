Pillar conecta dos HR’s, Sandoval y Angelinos arrollan 9-0 a Piratas

El lanzador relevista de los Angelinos de Los Ángeles, Carlos Estévez, a la derecha, celebra con el receptor Logan O'Hoppe después de la victoria del equipo sobre los Piratas de Pittsburgh en un juego de béisbol en Pittsburgh, el martes 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved