Philipsen finalmente triunfa con sprint final en la Etapa 10 del Tour de Francia

El belga Jasper Philipsen celebra al cruzar la línea de meta por delante del alemán Pascal Ackermann, a la izquierda, el eritreo Biniam Girmay, con el maillot verde de mejor velocista, y el belga Wout van Aert, a la derecha, para ganar la décima etapa del Tour de Francia de 187,3 kilómetros (116,4 millas) con salida en Orleans y llegada en Saint-Amand-Montrond. Francia, martes 9 de julio de 2024. (AP Foto/Jerome Delay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved