Pegula levanta su tercer trofeo; gana el Abierto de Montreal al superar por 6-1, 6-0 a Samsonova

La estadounidense Jessica Pegula le da un beso al trofeo en el Abierto de Montreal al superar en la final a la rusa Liudmila Samsonova el domingo 13 de agosto del 2023. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

“Estamos de gira para ganar torneos y ganar títulos cada semana, pero el tenis puede ser muy difícil y a veces pierdes demasiado”, indicó Pegula, la estadounidense de 29 años y cuarta sembrada del torneo. “Incluso cuando estás ganando muchos partidos, no estás ganando torneos entonces puede ser difícil. Ganar como en una semana como esta hace que todo valga la pena y hace que quieras seguir adelante”.

“Honestamente me hubiera gustado tener más tiempo”, indicó Samsonova. “Pero dijeron que eso no era posible, entonces está bien. No tuve tiempo para recuperarme debido a que estuve en la sala de fisioterapia intentando poner cinta en todo mi cuerpo y tomó una hora”.