Patrick Mahomes dice que 'saltó' con la oportunidad de invertir en el equipo Alpine, de F1

“Creo que todos pueden ver el atractivo”, dijo Mahomes el miércoles. “He podido asistir a un par de carreras ahora, viendo el entorno, observando la serie de Netflix ‘Drive To Survive’ y lo competitivo que es. Pudimos asistir a algunas de las carreras y participar un poco del juego”.

No se dio a conocer el monto de inversión que las figuras del deporte están metiendo en el grupo.

“Vinieron a nosotros con la oportunidad. Salté sobre ello. Estoy emocionado por ello, teniendo (a Kelce) conmigo. Será genial ver algunos de los eventos, tal vez algunas de las otras carreras además de Miami”, dijo Mahomes.

Cuando le preguntaron si cree que esto podría darle la oportunidad de manejar un auto de Fórmula 1, Mahomes dijo: “No sé si eso está en mi contrato. Sé que (el gerente general de los Chiefs Brett) Veach es un gran seguidor de la F1. Tal vez me deje dar una vuelta a la pista alguna vez, pero esos autos cuestan mucho dinero. No sé si ellos me dejarán hacer eso”.

Alpine marcha actualmente en la sexta posición de la clasificación de equipos y los franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon son 11mo y 12do en la tabla de posiciones de pilotos, respectivamente, con cinco carreras por disputar.

FUENTE: Associated Press