Pasteles inflamables, sudaderas y más. Mercancía de Travis Kelce y Taylor Swift vuela de las tiendas

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un "pastel inflamable" con el tema de Taylor Swift/Kansas City Chiefs se exhibe en Coon Rapids, Minn.,el lunes 5 de febrero de 2024. (AP Foto/Mark Vancleave) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los momentos estelares de su cortejo aparecen en la mercancía. Por ejemplo, en su gira por Buenos Aires, Swift cambió una parte de la letra de su canción “Karma” de “Karma is the guy on the screen” (“Karma es el hombre en la pantalla”) a “Karma is the guy on the Chiefs” (Karma es el hombre de los Chiefs”). Ahora, proliferan las sudaderas de Karma, como parte de la oleada de mercancía de los Chiefs que ha llegado a las estanterías de Kansas City y más allá.