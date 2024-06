París quiere los Juegos Olímpicos más sostenibles de la historia. Pero el plan no es perfecto

ARCHIVO - Trabajadores construyen gradas para los venideros Juegos Olímpicos en el Campo de Marte, justo al lado de la Torre Eiffel, en París, el 1 de abril de 2024. (AP Foto/Thomas Padilla) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Triatletas compiten en el río Sena durante una prueba femenina previo a los Juegos Olímpicos de París, el 17 de agosto de 2023. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Ciclistas pasan frente al Centro Acuático de Saint-Denis, el 10 de julio de 2023. Será el escenario de la natación artística, clavados y polo acuático en los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Thomas Padilla) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.