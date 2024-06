París 2024: Lo que hay que saber del baloncesto femenino

ARCHIVO - Megan Gustafson, pívot del Phoenix Mercury, con el balón durante el partido de la WNBA contra el Seattle Storm, el sábado 5 de agosto de 2023, en Phoenix. Gustafson se nacionalizó y jugará para España en los Juegos Olímpicos de París. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved