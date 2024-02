Paolo Banchero anota un triple en los últimos segundos y Magic supera 112-109 a Pistons

El escolta del Magic de Orlando, Jalen Suggs (4), pasa el balón mientras el pívot de los Pistons de Detroit, Jalen Duren (0), defiende durante la segunda mitad deL partido de baloncesto de la NBA, el sábado 24 de febrero de 2024, en Detroit. (AP Foto/Carlos Osorio) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved