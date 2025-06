Pages impulsa a los Dodgers a una victoria 8-7 sobre los Padres en la décima entrada

Will Smith (16), de los Dodgers de Los Ángeles, recibe una lluvia de semillas de girasol lanzadas por Teoscar Hernández, derecha, tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Padres de San Diego durante la tercera entrada de un juego de béisbol, el lunes 9 de junio de 2025, en San Diego. (Foto AP/Orlando Ramirez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved