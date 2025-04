Padres colocan a Luis Arráez en lista de lesionados por conmoción tras choque aparatoso

Luis Arráez, de los Padres de San Diego, yace tendido en terreno de foul a un costado de primera base después de una colisión con Mauricio Dubón, izquierda, de los Astros de Houston, mientras el coach de primera base de Padres, David Macias (46), junto con el entrenador de los Astros revisan al pelotero venezolano durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el domingo 20 de abril de 2025, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.