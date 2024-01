Pacers superan la ausencia de Haliburton para vencer 112-104 a los Wizards

Jordan Poole (13), de los Wizards de Washington, ataca la canasta ante la marcación defensiva de Myles Turner (33), de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 10 de enero de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Darron Cummings) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved