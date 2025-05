Pacers pierden a Bennedict Mathurin por expulsión tras golpear con el puño cerrado a Hunter de Cavs

El escolta de los Pacers de Indiana, Bennedict Mathurin (00), cae a la cancha mientras el pívot Myles Turner empuja al alero de los Cavaliers de Cleveland, De'Andre Hunter (12), en la primera mitad del Juego 4 de las semifinales de la Conferencia Este de los playoffs de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el domingo 11 de mayo de 2025. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.