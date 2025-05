Pacers igualan récord de playoffs de la NBA con ventaja de 41 puntos al medio tiempo ante Cavaliers

Aaron Nesmith (23), de los Pacers de Indiana, dispara a la canasta ante la marca defensiva de Max Strus (1), de los Cavaliers de Cleveland, en la primera mitad del cuarto juego de la serie de playoffs de la NBA en la Conferencia Este, el domingo 11 de mayo de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.