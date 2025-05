O'Ward enfrenta retraso aduanero de casco especial antes de las 500 Millas de Indianápolis

Alex Palou, de España, centro, celebra después de ganar la carrera de autos IndyCar Grand Prix en el Indianapolis Motor Speedway en Indianápolis, el sábado 10 de mayo de 2025. Pato O'Ward, de México, a la izquierda, terminó segundo y Will Power, de Australia, terminó tercero. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.