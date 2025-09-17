americateve

Marlins

Marlins se imponen 6-5 a Rockies, quienes llegan a 110 derrotas en la campaña

DENVER (AP) — El dominicano Eury Pérez lanzó cinco entradas sin permitir anotación, Dane Myers y Jakob Marsee impulsaron dos carreras cada uno y Miami venció el martes 6-5 a los Rockies de Colorado.

Tyler Phillips, relevista de los Marlins de Miami, labora ante los Rockies de Colorado en el juego del martes 16 de septiembre de 2025 (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Fue la quinta victoria de los Marlins en sus últimos seis juegos.

Los Rockies, que se fueron de 7-1 con corredores en posición de anotar, consiguieron cinco carreras en las últimas dos entradas. Aún así llegaron a 110 derrotas en la campaña.

Pérez (7-5) permitió un hit, no dio bases por bolas y ponchó a seis. El dominicano Ronny Henriquez lanzó un episodio y un tercio para su séptimo salvamento.

El venezolano Javier Sanoja, el dominicano Heriberto Hernández y Eric Wagaman —quien registró su cuarto juego consecutivo con múltiples hits— conectaron dos imparables cada uno.

Myers, quien fue activado de la lista de lesionados de diez días el mismo martes, conectó un doble para impulsar a Hernández y Wagaman, y luego anotó con un doblete de Sanoja que sacó al abridor de los Rockies, Kyle Freeland (4-16), para poner el juego 6-0 en la sexta entrada.

Mickey Moniak de Colorado conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada. Brenton Doyle pegó un sencillo para iniciar la novena y anotó con un elevado de sacrificio del cubano Yanquiel Fernández antes de que Moniak cerrara la anotación con un sencillo impulsor.

El juego se retrasó aproximadamente una hora debido a la lluvia en la sexta entrada.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 4-0 con una empujada, Agustín Ramírez de 4-1 con una anotada, Hernández de 3-2 con una anotada. El venezolano Sanoja de 4-2 con una anotada y una producida.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-0. El cubano Yanquiel Fernández sin turno oficial pero con una remolcada.

FUENTE: Associated Press

