Olson conecta HR, anota la del triunfo en la 11ª y Bravos vencen 3-2 a Piratas

Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, a la izquierda, anota desde la tercera base en un lanzamiento descontrolado del lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Chase Shugart, a la derecha, durante la undécima entrada de un juego de béisbol en Pittsburgh, el sábado 10 de mayo de 2025. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved