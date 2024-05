Oleksandr Pielieshenko, doble campeón europeo de halterofilia, muere en la guerra de Ucrania

ARCHIVO - El ucruniano Oleksandr Pielieshenko tras completar un alzamiento en la división de 85 kg de la halterofilia de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el 12 de agosto de 2016. El Comité Olímpico de Ucrania ha informado que Pielieshenko ha fallecido en el frente de la guerra en Ucrania. (AP Foto/Mike Groll) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu