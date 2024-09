Ohtani y Betts hilan jonrones en el 9no para que Dodgers dejen tendidos 6-5 a Rockies

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles celebra luego de su cuadrangular para dejar tendido en el terreno a los Rockies de Colorado en la novena entrada del juego de béisbol, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.