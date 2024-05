Ohtani llega a 11 jonrones, Buehler tiene sólido regreso con Dodgers en victoria 6-3 sobre Marlins

Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra con Mookie Betts (50) después de batear jonrón duante la tercera entrada del juego de béisbol en contra de los Marlins de Miami, en Los Ángeles, el lunes 6 de mayo de 2024. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved