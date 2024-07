Ober se recupera de jonrón temprano de Harper y Mellizos superan 7-2 a Filis

De izquierda a derecha, el campocorto de los Mellizos de Minnesota, Willi Castro, a la izquierda, el tercera base Brooks Lee, el segunda base Edouard Julien y el primera base Carlos Santana celebran después de su victoria sobre los Filis de Filadelfia el lunes 22 de julio de 2024, en Minneapolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.