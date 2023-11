Oakland tendrá un nuevo equipo de ligas menores, los Oakland B's

Don Wakamatsu, vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol los Ballers de Oakland, habla durante una conferencia de prensa en Laney College, en Oakland, California, el martes 28 de noviembre de 2023. Un nuevo equipo independiente de béisbol llamado Ballers de Oakland comenzará a jugar la próxima primavera y abrazar a los leales fanáticos de los Atléticos que están desconsolados por la partida planificada de su club a Las Vegas. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved