Nueve detenidos en Francia tras un violento ataque a los autobuses del Lyon

Un policía toma huellas dactilares en un autobús en el que viajaba el equipo de fútbol Lyon hacia el Estadio Velódromo para un encuentro de la League One francesa entre el Olympique de Marsella y el Lyon, en Marsella, Francia, el domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Daniel Cole) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved