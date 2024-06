Novak Djokovic se retira de Roland Garros por lesión en rodilla derecha

Un recogepelotas auxilia a Novak Djokovic tras sufrir una caída durante el partido de cuarta ronda contra Francisco Cerúndolo en el Abierto de Francia, el lunes 3 de junio de 2024, en París. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

