Novak Djokovic se retira del Masters de Montreal tras avanzar en los Juegos Olímpicos

El serbio Novak Djokovic celebra tras derrotar al español Rafael Nadal en su partido de segunda ronda de individuales masculinos en el estadio de Roland Garros en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el lunes 29 de julio de 2024, en París, Francia. Novak Djokovic dominó a su rival Rafael Nadal para ganar 6-1, 6-4 en los Juegos Olímpicos de París en la segunda ronda. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved