Novak Djokovic se las verá contra Daniil Medvedev en la final del US Open. Revancha de 2021

El serbio Novak Djokovic reacciona durante el encuentro ante el estadounidense Ben Shelton en las semifinales del US Open el viernes 8 de septiembre del 2023. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El serbio Novak Djokovic reacciones durante la semifinal contra Ben Shelton en el US Open, el viernes 8 de septiembre de 2023. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El serbio Novak Djokovic reacciona tras derrotar a Ben Shelton en las semifinales del US Open, el viernes 8 de septiembre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Manu Fernández) Manu Fernandez

El serbio Novak Djokovic regresa un tiro ante el estadounidense Ben Shelton en las semifinales del US Open el viernes 8 de septiembre del 2023. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El ruso Daniil Medvedev devuelve ante el español Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open, el viernes 8 de septiembre de 2023. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.