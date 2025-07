Norris logra pole en Gran Premio de Bélgica después de que Verstappen ganara sprint

El piloto de McLaren, Lando Norris, de Gran Bretaña, conduce su coche durante la clasificación previa al Gran Premio de Fórmula Uno en el circuito de Spa-Francorchamps en Spa, Bélgica, el sábado 26 de julio de 2025. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved