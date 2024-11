Norris desafía las órdenes y da la victoria a Piastri en el sprint y Verstappen consigue la pole

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El británico George Russell de la escudería Mercedes, que saldrá segundo, al lado del neerlandés Max Verstappen de Red Bull, quien saldrá primero y Lando Norris de McLaren, que saldrá tercero, en el GP de Qatar tras la calificación del sábado 30 de noviembre del 2024.

El australiano Oscar Piastri de la escudería McLaren cruza la línea de meta por delante de su compañero, el británico Lando Norris en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar el sábado 30 de noviembre del 2024.

“El equipo me dijo que no lo hiciera, pero pensé que podría salirme con la mía y lo hicimos”, dijo Norris. “Honestamente, no me importa. No estoy aquí para ganar carreras sprint. Estoy aquí para ganar carreras y el campeonato, pero eso no ha salido según lo planeado”.