Nombran a Wayne Rooney como nuevo entrenador del Plymouth Argyle

ARCHIVO - Foto del 8 de julio del 2023, el entrenador del DC United Wayne Rooney camina para salir del campo tras el duelo ante el Inter Miami. El sábado 25 de mayo del 2024, el Plymouth Argyle, de la segunda división inglesa, nombra a Rooney como nuevo director técnico. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.