Nombran a Derrick White de los Celtics como reemplazo de Leonard con la selección olímpica

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El base de los Celtics de Boston Derrick White avanza con el balón frente a Luka Doncic de los Mavericks de Dallas en el juego 3 de las Finales de la NBA el miércoles 12 de junio del 2024. (AP Foto/Sam Hodde) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Foto del 27 de marzo del 2024, Kawhi Leonard de los Clippers de Los Ángeles en el encuentro ante los 76ers de Filadelfia. El miércoles 10 de julio del 2024, descartan a Leonard para los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Este es mi camino”, reconoció Leonard esta semana, en referencia a sus lesiones. “No puedo darles el libreto perfecto. El año pasado intenté jugar tanto como pude, me sentí increíble y en cierto momento ya no pude seguir. Intenté lo mejor que pude, pero este es mi camino. No quiero estar en esta situación, pero tengo que aceptarlo. Mucha gente está viendo, que me apoya y no. Pero motivo a mucha gente, entonces tengo que seguir haciendo lo que hago”.