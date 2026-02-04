americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Aroldis Chapman

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman no jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con Gran Bretaña tras no cumplir los requisitos de elegibilidad del torneo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Aroldis Chapman

El cerrador cubano no cumple los requisitos de elegibilidad del torneo, según confirmó el periodista Francys Romero

El lanzador cubano Aroldis Chapman no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la selección de Gran Bretaña, luego de no cumplir con los requisitos de elegibilidad exigidos por el torneo, según reveló el periodista especializado Francys Romero.

De acuerdo con la información publicada por Romero en redes sociales, el estelar cerrador —ganador del Premio Relevista del Año de MLB en 2025— no logró acreditar los vínculos necesarios de ciudadanía o ascendencia familiar que permiten a un jugador representar a una selección nacional distinta a la de su país de nacimiento.

MEDIAS ROJAS CHAPMAN
El lanzador relevista de los Medias Rojas de Boston, el cubano Aroldis Chapman, lanza durante la novena entrada de un juego de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 27 de agosto de 2025, en Baltimore. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)
El lanzador relevista de los Medias Rojas de Boston, el cubano Aroldis Chapman, lanza durante la novena entrada de un juego de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 27 de agosto de 2025, en Baltimore. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

“Lamentablemente, Aroldis Chapman no estará jugando en el World Baseball Classic 2026 con Gran Bretaña… no pudo cumplir con los requisitos de elegibilidad”, escribió Romero.

Un plan de alto impacto que no podrá concretarse

El nombre de Chapman había sido mencionado como una posible incorporación de lujo para el conjunto británico, que buscaba reforzar su cuerpo de lanzadores con una figura de élite de Grandes Ligas de cara al torneo internacional.

Sin embargo, el reglamento del Clásico Mundial establece criterios estrictos —como pasaporte, residencia permanente o ascendencia directa— que, en este caso, impidieron formalizar su inclusión en el roster de Gran Bretaña.

MEDIAS ROJAS-AZULEJOS
El venezolano Carlos Narváez y el cubano Aroldis Chapman festejan la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Azulejos de Toronto, el martes 23 de septiembre de 2025 (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)
El venezolano Carlos Narváez y el cubano Aroldis Chapman festejan la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Azulejos de Toronto, el martes 23 de septiembre de 2025 (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)

Una ausencia que pesa en el torneo

Considerado uno de los relevistas más dominantes de la última década, Chapman viene de una sólida temporada 2025 en MLB, donde fue reconocido como el mejor cerrador del año. Su exclusión representa un golpe importante para cualquier selección que aspirara a elevar su nivel competitivo en el Clásico Mundial.

Por el momento, no se ha informado si el lanzallamas cubano contempla representar a otra selección nacional ni si existe algún acercamiento con el equipo de Cuba de cara al torneo de 2026.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Destacados del día

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: No tenemos intención de hablar sobre eso

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter