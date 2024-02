NFL suspende a Garoppolo por 2 juegos por violar políticas de drogas para mejorar el rendimiento

ARCHIVO - Foto del 7 de enero del 2024, el quarterback de los Raiders de Las Vegas Jimmy Garoppolo antes del encuentro ante los Broncos de Denver, El viernes 16 de febrero del 2024, la NFL suspende dos juegos a Garoppolo por violar las reglas de uso de drogas para mejorar el rendimiento. (AP Foto/John Locher, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved